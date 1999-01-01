Бесплатный обработчик для форм

Сложно собирать данные с форм правильно. Но мы уже все сделали за тебя ♡
- <form action="https://goform.io/f/
{form_id}" method="POST">
- <input type="text" name="name">
- <input type="email" name="email">
- <button type="submit">Отправить</button>
- </form>
Пользователь будет перенаправлен на эту страницу после отправки формы.
Кто получит Email-уведомление о новом сообщении? До 5 адресов.
Наш бот оповестит тебя о новом сообщении.
Мы можем передать данные сообщения на твой сервер в виде JSON.
Скоро.
Скоро.
Скоро.
Все, что нужно сделать - это вставить нашу ссылку в форму.
И тут начинается наша магия:
Мы используем машинное обучение, чтобы определять и предотвращать спам атаки.
Все поля формы проходят через наши строгие правила валидации.
Оповестим по email о новых сообщениях в форме.
Смотри аналитику своих форм, экспортируй в CSV или используй API и Вебхуки. Еще у нас есть сторонние интеграции.
Мы проделали много работы, чтобы сделать панель управления такой, какая она есть сейчас. Ты никогда не потеряешься в ней. Она слишком проста.
Легко и просто установи GOs - действия, которые будут выполнены автоматически, когда форма была отправлена.
Забудь о головной боли, которую приносила настройка форм. Подключи наш эндпоинт и моментально собирай сообщения.Get Started
— подойдет для личного или портфолио сайта.
— прекрасен для фрилансеров и личных проектов.
— идеален для стартапов и средних размеров агенств.
— то, что нужно для большого агенства или организации.