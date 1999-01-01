Бесплатный обработчик для форм

Сложно собирать данные с форм правильно. Но мы уже все сделали за тебя ♡

  1. <form action="https://goform.io/f/{form_id}" method="POST">
  2.     <input type="text" name="name">
  3.     <input type="email" name="email">
  4.     <button type="submit">Отправить</button>
  5. </form>

Страница для перенаправления

Пользователь будет перенаправлен на эту страницу после отправки формы.

Email уведомления

Кто получит Email-уведомление о новом сообщении? До 5 адресов.

Телеграм

Наш бот оповестит тебя о новом сообщении.

Вебхук

Мы можем передать данные сообщения на твой сервер в виде JSON.

Slack

Скоро.

Trello

Скоро.

Discord

Скоро.

Как это работает?

Слишком просто

Все, что нужно сделать - это вставить нашу ссылку в форму.
И тут начинается наша магия:

Спам заблокирован

Мы используем машинное обучение, чтобы определять и предотвращать спам атаки.

Данные свалидированы

Все поля формы проходят через наши строгие правила валидации.

Email уведомления

Оповестим по email о новых сообщениях в форме.

Все, что тебе нужно

Смотри аналитику своих форм, экспортируй в CSV или используй API и Вебхуки. Еще у нас есть сторонние интеграции.

Под капотом

Панель управления, которую ты полюбишь.

Мы проделали много работы, чтобы сделать панель управления такой, какая она есть сейчас. Ты никогда не потеряешься в ней. Она слишком проста.

Легко и просто установи GOs - действия, которые будут выполнены автоматически, когда форма была отправлена.

Забудь о головной боли, которую приносила настройка форм. Подключи наш эндпоинт и моментально собирай сообщения.

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Тарифы

Тарифы

У нас есть 4 тарифа для всех ваших нужд.
Но если нужен специальный - напиши нам.

Бесплатно

— подойдет для личного или портфолио сайта.

Бесплатно

Начни бесплатно

Что включено

  • 5 Форм
  • 100 Заявок/месяц
  • 150Mb file storage
  • Логотип GoForm

Старт

— прекрасен для фрилансеров и личных проектов.

399 Руб/месяц

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Весь Бесплатно плюс:

  • 5 Форм
  • 1500 Заявок/месяц
  • 1.5 Gb file storage
  • Экспорт CSV
  • Кастомная страница после отправки
  • API
  • AJAX
  • Webhooks
  • No branding

Разгон

— идеален для стартапов и средних размеров агенств.

1999 Руб/месяц

Купить

Весь Старт плюс:

  • 15 Форм
  • 15000 Заявок/месяц
  • 5 Gb file storage

Безлимит

— то, что нужно для большого агенства или организации.

5999 Руб/месяц

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Весь Разгон но:

  • Безлимит Форм
  • Безлимит Заявок
  • Безлимит Хранилища файлов
  • Приоритетная поддержка
НАПИШИ НАМ

Давай поговорим
о том, что тебя волнует!

Наш адрес

3, Gangseo-ro 13-gil, Gangseo-gu, Seoul, South Korea

Как мы можем помочь?

[email protected]

[email protected]

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